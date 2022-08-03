Воин (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Захватывающий экшн-сериал, основанный на идее легендарного Брюса Ли. В конце XIX века мастер боевых искусств вынужден переехать из Китая в Сан-Франциско. В США он становится человеком, выполняющим грязную работу для могущественного криминального авторитета из Чайнатауна.

