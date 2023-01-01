Воин. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Воин
3-й сезон
9-я серия
9.22023, Warrior
Драмы, Боевики18+
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Воин (сериал, 2023) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Захватывающий экшн-сериал, основанный на идее легендарного Брюса Ли. В конце XIX века мастер боевых искусств вынужден переехать из Китая в Сан-Франциско. В США он становится человеком, выполняющим грязную работу для могущественного криминального авторитета из Чайнатауна.

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Страна
США
Жанр
Исторические, Боевики, Драмы
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воин»