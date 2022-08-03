Воин. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Воин
1-й сезон
7-я серия
9.22019, Warrior
Боевик, Криминал18+
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Воин (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Захватывающий экшн-сериал, основанный на идее легендарного Брюса Ли. В конце XIX века мастер боевых искусств вынужден переехать из Китая в Сан-Франциско. В США он становится человеком, выполняющим грязную работу для могущественного криминального авторитета из Чайнатауна.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воин»