Воин (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Воин. Сезон 1. Серия 9
Воин
1-й сезон
9-я серия
9.22019, Warrior
Боевик, Детектив18+
Захватывающий экшн-сериал, основанный на идее легендарного Брюса Ли. В конце XIX века мастер боевых искусств вынужден переехать из Китая в Сан-Франциско. В США он становится человеком, выполняющим грязную работу для могущественного криминального авторитета из Чайнатауна.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

