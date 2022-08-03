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Вечерний Ургант
1-й сезон

Вечерний Ургант (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Вечерний Ургант. Сезон 1 30 серий
ТВ-шоу, Музыка18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Вечернее шоу Ивана Урганта. Кино, спорт, новые гаджеты, искусство… Что происходит в стране и в мире? Актуальные герои, обсуждение событий дня и новая музыка...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу, Музыка

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вечерний Ургант»