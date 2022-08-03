Террор любовью (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТеррор любовью1-й сезон
Тетя Тоня – добрая и простая женщина, но это как раз тот случай, когда простота хуже воровства. Тетя Тоня любит вмешиваться в судьбы окружающих, коллег и соседей, но главным образом – своей дочери Нонны. Нонна мечтает вырваться из жизни в коммуналке, встретить свое счастье, стать актрисой и жить красиво. И ей это почти удается. Девушка собирается замуж за декана актерского факультета, разумеется, успешно пройдя вступительные испытания, и готовит себя к большому будущему на сцене. Тетя Тоня недовольна выбором дочери, но не мешает ее замужеству, а наоборот, помогает, стараясь изо всех сил угодить ей и будущему зятю и, конечно, делает это весьма нелепо.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Елена
Дробышева
- Актриса
Ольга
Павловец
- ККАктриса
Клавдия
Коршунова
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- ИМАктёр
Иван
Мамонов
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- АААктёр
Артем
Алексеев
- Актриса
Даша
Чаруша
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- ВТСценарист
Виктория
Токарева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АГОператор
Александр
Горулев
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин
- ДМКомпозитор
Дина
Мигдал