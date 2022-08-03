Террор любовью (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Террор любовью. Серия 1
Террор любовью
1-й сезон
1-я серия

Террор любовью (сериал, 2009) сезон 1 серия 1

9.22009, Террор любовью. Серия 1
Мелодрама16+

Тетя Тоня – добрая и простая женщина, но это как раз тот случай, когда простота хуже воровства. Тетя Тоня любит вмешиваться в судьбы окружающих, коллег и соседей, но главным образом – своей дочери Нонны. Нонна мечтает вырваться из жизни в коммуналке, встретить свое счастье, стать актрисой и жить красиво. И ей это почти удается. Девушка собирается замуж за декана актерского факультета, разумеется, успешно пройдя вступительные испытания, и готовит себя к большому будущему на сцене. Тетя Тоня недовольна выбором дочери, но не мешает ее замужеству, а наоборот, помогает, стараясь изо всех сил угодить ей и будущему зятю и, конечно, делает это весьма нелепо.

Россия
Мелодрама
SD
100 мин / 01:40

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

