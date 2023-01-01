Тень саламандры. Сезон 1
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Тень саламандры
1-й сезон

Тень саламандры (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.12023, Тень саламандры. Сезон 1 4 серии
Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь продавщицы букинистического магазина Елизаветы круто меняется после того, как она попадает в небольшое ДТП. Ее велосипед сбивает известная скрипачка Карина Ратынская. Знакомство, начавшееся так неприятно, продолжается в шикарном особняке Ратынской. А утром скрипачку находят убитой. Елизавета вспоминает о таинственном мужчине, который ночью приходил к Карине. Ей удалось увидеть только фрагмент татуировки на его спине, похожей на хвост саламандры.


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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Тень саламандры»