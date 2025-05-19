Тень саламандры (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Жизнь продавщицы букинистического магазина Елизаветы круто меняется после того, как она попадает в небольшое ДТП. Ее велосипед сбивает известная скрипачка Карина Ратынская. Знакомство, начавшееся так неприятно, продолжается в шикарном особняке Ратынской. А утром скрипачку находят убитой. Елизавета вспоминает о таинственном мужчине, который ночью приходил к Карине. Ей удалось увидеть только фрагмент татуировки на его спине, похожей на хвост саламандры.





