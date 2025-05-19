Тень саламандры. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Тень саламандры
1-й сезон
2-я серия
8.32023, Тень саламандры. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
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Тень саламандры (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь продавщицы букинистического магазина Елизаветы круто меняется после того, как она попадает в небольшое ДТП. Ее велосипед сбивает известная скрипачка Карина Ратынская. Знакомство, начавшееся так неприятно, продолжается в шикарном особняке Ратынской. А утром скрипачку находят убитой. Елизавета вспоминает о таинственном мужчине, который ночью приходил к Карине. Ей удалось увидеть только фрагмент татуировки на его спине, похожей на хвост саламандры.


Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тень саламандры»