Wink
Детям
Супер МЯУ
1-й сезон

Супер МЯУ (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.62021, Супер МЯУ. Сезон 1 26 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Пять котят, львeнок Али, пантера Ния, тигрeнок Бао, барс Вася и его сестрeнка Соня, ходят в школу для супергероев. Там они учатся использовать свои особенные способности, а также быть смелыми, добрыми и работать сообща. А хитрый фенек Арнольд хочет переманить талантливых учеников в свою школу суперзлодеев.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Супер МЯУ»