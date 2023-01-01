Супер МЯУ
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Супер МЯУ

Супер МЯУ (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

7.62021, Супер МЯУ 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Пять котят, львeнок Али, пантера Ния, тигрeнок Бао, барс Вася и его сестрeнка Соня, ходят в школу для супергероев. Там они учатся использовать свои особенные способности, а также быть смелыми, добрыми и работать сообща. А хитрый фенек Арнольд хочет переманить талантливых учеников в свою школу суперзлодеев.

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8.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Супер МЯУ»

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