Судьба (сериал, 1977) сезон 1 смотреть онлайн
9.41977, Судьба. Сезон 1 2 серии
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Продолжение фильма «Любовь земная». В жизнь неуемного Захара Дерюгина, безоглядно любящей Мани Поливановой, терпеливой Фроси, жены Захара, секретаря обкома партии Тихона Брюханова и многих, многих других их современников ворвалась война.
Для Фроси и Мани - это бесконечно мучительная жизнь в оккупации; для Захара - фронт, плен, побег и приход к партизанам; для Брюханова - беспощадная борьба с врагом за линией фронта. Все они олицетворяли русский народ, его патриотический дух.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЕМРежиссёр
Евгений
Матвеев
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- Актриса
Зинаида
Кириенко
- Актриса
Ольга
Остроумова
- Актёр
Юрий
Яковлев
- Актриса
Валерия
Заклунная
- АМАктёр
Альгимантас
Масюлис
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- АПАктёр
Александр
Потапов
- ИБАктёр
Иван
Бондарь
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- Актёр
Станислав
Чекан
- ВЧАктёр
Валентин
Черняк
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ЕМСценарист
Евгений
Матвеев
- ППСценарист
Петр
Проскурин
- ГЖХудожница
Галина
Жекулина
- МКМонтажёр
Мария
Карева
- ГЦОператор
Геннадий
Цекавый
- ВЯОператор
Виктор
Якушев
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин