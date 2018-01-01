Wink
Сериалы
Судьба
Актёры и съёмочная группа сериала «Судьба»

Актёры и съёмочная группа сериала «Судьба»

Режиссёры

Евгений Матвеев

Режиссёр

Актёры

Евгений Матвеев

АктёрЗахар Тарасович Дерюгин
Зинаида Кириенко

АктрисаЕфросинья Дерюгина
Ольга Остроумова

АктрисаМаня Поливанова
Юрий Яковлев

АктёрТихон Иванович Брюханов, секретарь обкома
Валерия Заклунная

АктрисаКатерина Тарасовна, жена Брюханова
Альгимантас Масюлис

АктёрЗольдинг, штурнбанфюрер
Вадим Спиридонов

АктёрФёдор Макашин, начальник полиции
Владимир Самойлов

АктёрРодион Яковлевич Анисимов
Георгий Юматов

АктёрПекарев, партизан
Александр Потапов

АктёрНикита Бобок, партизан
Иван Бондарь

Актёр
Валентин Брылеев

Актёр
Станислав Чекан

АктёрКошев, председатель раисполкома
Валентин Черняк

Актёр
Роман Филиппов

АктёрБатурин

Сценаристы

Евгений Матвеев

Сценарист
Петр Проскурин

Сценарист

Художники

Галина Жекулина

Художница

Монтажёры

Мария Карева

Монтажёр

Операторы

Геннадий Цекавый

Оператор
Виктор Якушев

Оператор

Композиторы

Евгений Птичкин

Композитор