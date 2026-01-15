Судьба (сериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Судьба. Сезон 1. Серия 2
Драма, Мелодрама18+
Продолжение фильма «Любовь земная». В жизнь неуемного Захара Дерюгина, безоглядно любящей Мани Поливановой, терпеливой Фроси, жены Захара, секретаря обкома партии Тихона Брюханова и многих, многих других их современников ворвалась война.

Для Фроси и Мани - это бесконечно мучительная жизнь в оккупации; для Захара - фронт, плен, побег и приход к партизанам; для Брюханова - беспощадная борьба с врагом за линией фронта. Все они олицетворяли русский народ, его патриотический дух.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Время
67 мин / 01:07

