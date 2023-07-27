Спящие (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
9.12017, Спящие. Сезон 2 4 серии
Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение мини-сериала по сценарию Сергея Минаева. В главных ролях — Игорь Петренко и Паулина Андреева. Сериал «Спящие» — 2 сезон смотреть онлайн можно по подписке на Wink.
Полковник спецслужб Андрей Родионов возвращается из Ливии в Москву, чтобы предотвратить государственный переворот. В новом сезоне ему предстоит решать проблемы с прозападными СМИ и нелегальными схемами бизнеса российских партнеров на Ближнем Востоке. Противостоять ему будет американский разведчик Брэдфилд, бывший агент ЦРУ, мастерски владеющий приемами манипуляции.
Сумеет ли полковник Родионов справиться со своей работой и защитить интересы родины? Смотреть сериал «Спящие» — 2 сезон доступен на Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- Актёр
Никита
Павленко
- Актёр
Александр
Рапопорт
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Сергей
Минаев
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Сценарист
Сергей
Минаев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ЕЛПродюсер
Елена
Лапина
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ЕФКомпозитор
Ефим
Файфман
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Толстов