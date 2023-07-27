Спящие (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение мини-сериала по сценарию Сергея Минаева. В главных ролях — Игорь Петренко и Паулина Андреева. Сериал «Спящие» — 2 сезон смотреть онлайн можно по подписке на Wink.



Полковник спецслужб Андрей Родионов возвращается из Ливии в Москву, чтобы предотвратить государственный переворот. В новом сезоне ему предстоит решать проблемы с прозападными СМИ и нелегальными схемами бизнеса российских партнеров на Ближнем Востоке. Противостоять ему будет американский разведчик Брэдфилд, бывший агент ЦРУ, мастерски владеющий приемами манипуляции.



Сумеет ли полковник Родионов справиться со своей работой и защитить интересы родины? Смотреть сериал «Спящие» — 2 сезон доступен на Wink.

