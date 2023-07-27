Спящие. Сезон 2
Wink
Сериалы
Спящие
2-й сезон

Спящие (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

9.12017, Спящие. Сезон 2 4 серии
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение мини-сериала по сценарию Сергея Минаева. В главных ролях — Игорь Петренко и Паулина Андреева. Сериал «Спящие» — 2 сезон смотреть онлайн можно по подписке на Wink.

Полковник спецслужб Андрей Родионов возвращается из Ливии в Москву, чтобы предотвратить государственный переворот. В новом сезоне ему предстоит решать проблемы с прозападными СМИ и нелегальными схемами бизнеса российских партнеров на Ближнем Востоке. Противостоять ему будет американский разведчик Брэдфилд, бывший агент ЦРУ, мастерски владеющий приемами манипуляции.

Сумеет ли полковник Родионов справиться со своей работой и защитить интересы родины? Смотреть сериал «Спящие» — 2 сезон доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спящие»