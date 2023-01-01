Совсем другая жизнь (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отметив 20-летие счастливой семейной жизни, Рита Чащина неожиданно узнает, что ее муж давно ей изменяет. Их сын попал в аварию, но даже это несчастье не образумило мужа Риты: в больницу он пришел вместе с любовницей. Оскорбленная женщина уходит из дома...



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