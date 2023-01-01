Биография

Украинский актер Евгений Ефремов родился 7 июля 1977 года в Киеве. Получил международную премию на фестивале «Бастау» за лучшую мужскую роль в к/ф «Эскимо» в 2012 г. В 2002 г. успешно окончил обучение в Киевском национальном университете культуры и искусств, на факультете театральной режиссуры. Также в 2017 г. проходит курс кинорежиссуры в The New York Film Academy. Среди студенческих театральных работ Евгения Ефремова – роль в спектакле «Крайст» (реж. Хохолкина, композитор Антон Перезимник, 2001 г.), «Таня-Таня» (реж. Федоров, 1998 г.), «Юбилей» по Чехову (реж. Пивоварова, 2004 г.). Он не является родственником Михаила Ефремова, вопреки ошибочному мнению. Дебют актера в киноиндустрии состоялся в 2007 г., когда его пригласили сняться в мелодраме «Чужие тайны». Далее почти сразу он снимается в мелодраме «Глупая звезда». Сегодня можно увидеть Евгения Ефремова в фильмах «От тюрьмы и до сумы», «Кукушка», «Лекарство для бабушки», «Ловушка», «Опасная любовь» и др. Также он снялся в нескольких сериалах, в том числе «Хорошие парни», «Демоны», «Теория красоты», «Свет и тень маяка» и др. Чаще всего он играет отрицательных персонажей, исключением стала его роль в «Нити судьбы».