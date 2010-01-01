Совсем другая жизнь (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92010, Совсем другая жизнь. Серия 2
Мелодрама16+
Отметив 20-летие счастливой семейной жизни, Рита Чащина неожиданно узнает, что ее муж давно ей изменяет. Их сын попал в аварию, но даже это несчастье не образумило мужа Риты: в больницу он пришел вместе с любовницей. Оскорбленная женщина уходит из дома...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- КМАктёр
Константин
Милованов
- АЯАктёр
Александр
Ясинский
- СЩАктёр
Сергей
Щелкалин
- ВБАктриса
Виктория
Билан
- ПНАктёр
Павел
Новиков
- Актриса
Олеся
Железняк
- ЕЕАктёр
Евгений
Ефремов
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЕЖСценарист
Елена
Жданова
- КЮПродюсер
Ксения
Юшкова
- ВГОператор
Владимир
Гуевский
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик