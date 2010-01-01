Совсем другая жизнь. Серия 2
Wink
Сериалы
Совсем другая жизнь
1-й сезон
2-я серия

Совсем другая жизнь (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92010, Совсем другая жизнь. Серия 2
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Отметив 20-летие счастливой семейной жизни, Рита Чащина неожиданно узнает, что ее муж давно ей изменяет. Их сын попал в аварию, но даже это несчастье не образумило мужа Риты: в больницу он пришел вместе с любовницей. Оскорбленная женщина уходит из дома...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск