Совсем другая жизнь (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Отметив 20-летие счастливой семейной жизни, Рита Чащина неожиданно узнает, что ее муж давно ей изменяет. Их сын попал в аварию, но даже это несчастье не образумило мужа Риты: в больницу он пришел вместе с любовницей. Оскорбленная женщина уходит из дома...

