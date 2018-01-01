Шакал (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Детективный сериал из цикла о следователе Черкасове. В начале 1970-х по Москве проносится волна дерзких ограблений, организованная бандой беспредельщиков, которые безжалостно убивают свидетелей. Два ведомства столичной милиции ― МВД и ОБХСС ― объединяются, чтобы поймать преступников.

