Шакал
1-й сезон

Шакал (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.42016, Шакал. Сезон 1 8 серий
Детектив, Исторический18+

О сериале

Детективный сериал из цикла о следователе Черкасове. В начале 1970-х по Москве проносится волна дерзких ограблений, организованная бандой беспредельщиков, которые безжалостно убивают свидетелей. Два ведомства столичной милиции ― МВД и ОБХСС ― объединяются, чтобы поймать преступников.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шакал»