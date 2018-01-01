Шакал (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Детективный сериал из цикла о следователе Черкасове. В начале 1970-х по Москве проносится волна дерзких ограблений, организованная бандой беспредельщиков, которые безжалостно убивают свидетелей. Два ведомства столичной милиции ― МВД и ОБХСС ― объединяются, чтобы поймать преступников.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Детектив
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЕЗРежиссёр
Евгений
Звездаков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Марина
Александрова
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Алексей
Бардуков
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Александра
Бортич
- СБАктёр
Сергей
Белов
- Актёр
Юрий
Ицков
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- ТГПродюсер
Татьяна
Голынская
- ДТПродюсер
Дмитрий
Трубин
- ИАХудожник
Илья
Амурский
- АЧМонтажёр
Александр
Чудинов
- МИОператор
Михаил
Искандаров
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский