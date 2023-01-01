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Шакал (сериал, 2016) смотреть онлайн

9.42016, Шакал 1 сезон
Детективы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Детективный сериал из цикла о следователе Черкасове. В начале 1970-х по Москве проносится волна дерзких ограблений, организованная бандой беспредельщиков, которые безжалостно убивают свидетелей. Два ведомства столичной милиции ― МВД и ОБХСС ― объединяются, чтобы поймать преступников.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шакал»

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