Райский уголок. Сезон 1
Wink
Сериалы
Райский уголок
1-й сезон

Райский уголок (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Райский уголок. Сезон 1 8 серий
Мелодрама16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В элитном коттеджном поселке «Райский уголок» царят мир и покой. Вера, молодая девушка из Белоруссии, устраивается в один из особняков домработницей. На самом деле ее истинный мотив - найти пропавшую подругу Лесю, уехавшую сюда полгода назад на заработки. Поначалу Вере кажется невозможным, что в этом тихом и уютном местечке кто-то мог причинить зло ее подруге. Но вскоре она понимает – за каждым из добротных фасадов окрестных домов скрывается тайна, узнав которую, Леся могла поплатиться жизнью.

Сериал Райский уголок 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Райский уголок»