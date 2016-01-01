Райский уголок (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Райский уголок. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама16+
В элитном коттеджном поселке «Райский уголок» царят мир и покой. Вера, молодая девушка из Белоруссии, устраивается в один из особняков домработницей. На самом деле ее истинный мотив - найти пропавшую подругу Лесю, уехавшую сюда полгода назад на заработки. Поначалу Вере кажется невозможным, что в этом тихом и уютном местечке кто-то мог причинить зло ее подруге. Но вскоре она понимает – за каждым из добротных фасадов окрестных домов скрывается тайна, узнав которую, Леся могла поплатиться жизнью.

