WinkСериалыПять лет спустя1-й сезон
Пять лет спустя (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72018, Пять лет спустя. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Мать-одиночка Лиза работает в архитектурном бюро и завидует счастью бывшей сокурсницы Светланы: ее карьере, достатку и особенно — красавцу-мужу Александру. Лиза не замечает влюбленного в нее скромного и надежного дизайнера Колю. И вот однажды, придя в себя в больнице после дорожной аварии, Лиза с удивлением узнает, что сейчас она успешная бизнес-леди и у нее есть все, о чем она когда-то мечтала: любимый мужчина, тот самый Александр, своя фирма, роскошный дом. Постепенно восстанавливая в памяти события прошлого, Лиза с ужасом осознает, какова цена ее успеха. Так ли хороша ее новая волшебная жизнь, какой кажется на первый взгляд?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Наталья
Углицких
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АРАктёр
Александр
Рагулин
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- Актриса
Диана
Енакаева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Алексей
Гришин
- АГАктриса
Анна
Галинова
- АГАктриса
Анна
Гвоздь
- ПРАктриса
Полина
Рашкина
- АКАктриса
Ангелина
Кузнецова
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- ГССценарист
Гуля
Сапаргалиева
- ЕПСценарист
Екатерина
Перфилова
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ДБПродюсер
Дана
Бельчич
- ЭППродюсер
Эльвира
Потапенко
- ЛРПродюсер
Лидия
Рахимова
- ГБОператор
Григорий
Булкот
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский