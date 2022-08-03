Мать-одиночка Лиза работает в архитектурном бюро и завидует счастью бывшей сокурсницы Светланы: ее карьере, достатку и особенно — красавцу-мужу Александру. Лиза не замечает влюбленного в нее скромного и надежного дизайнера Колю. И вот однажды, придя в себя в больнице после дорожной аварии, Лиза с удивлением узнает, что сейчас она успешная бизнес-леди и у нее есть все, о чем она когда-то мечтала: любимый мужчина, тот самый Александр, своя фирма, роскошный дом. Постепенно восстанавливая в памяти события прошлого, Лиза с ужасом осознает, какова цена ее успеха. Так ли хороша ее новая волшебная жизнь, какой кажется на первый взгляд?

