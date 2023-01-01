Ангелина Кузнецова

Биография

Ангелина Николаевна Кузнецова – российская актриса и актриса дубляжа. День рождения: 28 мая 1984 г. Начало творческой карьеры актрисы Ангелины Кузнецовой берет в ГМУ им. Гнесиных, где она училась одновременно игре на фортепиано и гитаре. В дальнейшем поступила на актерский факультет Института гуманитарного образования, который окончила под руководством Ю. В. Клепикова. В период 2008-2012 гг. активно участвовала в съемках телесериалов кинокомпании «Форвард-фильм», после чего стала востребованной у известных российских режиссеров. Первые роли Ангелины Кузнецовой – эпизоды и роли в отдельных сериях популярных сериалов: «След» (2007-2020 гг.), «Универ» (2008-2011 гг.), «Интерны» (2010-2016 гг.) и других. Только в 2012 году она снимается в мелодраме Евгения Разумовского «Катина любовь», в которой играет главную героиню – Марину. И вновь на главную роль ее приглашают в криминальную драму «Чужое зло» (2012 г.) Анны Троянской. В конце года, ставшего для нее одним из наиболее успешных, актриса снимается в роли второго плана популярного криминального сериала телеканала «НТВ» – «Карпов». Наиболее интересные работы последних лет – сериал Ангелины Кузнецовой «Метод Фрейда 2» режиссера Ивана Стаханова, в котором в 2014 г. в одной из серий играет одного из ключевых персонажей – Полину Балуеву. В мелодраме «Пять лет спустя» (2018 г.) Натальи Углицких актриса предстает в образе сокурсницы главной героини – Светланы.