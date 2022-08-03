Пять лет спустя (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыПять лет спустя1-й сезон2-я серия
Архитектор Лиза просыпается утром в больнице и узнает, что сейчас 2018 год. Последнее, что она помнит, – это себя, 35-летнюю неудачницу, в далеком 2013-м. В то время она уже работала в архитектурном бюро обычным помощником проектировщика. Была матерью-одиночкой с маленькой зарплатой. После пробуждения все вокруг утверждают, что сейчас она успешная бизнес-леди. У нее есть все, о чем она когда-то мечтала: любимый мужчина, своя фирма, роскошный дом. Неужели за одну ночь прошло пять лет? Это не мистика и не розыгрыш. Постепенно она восстанавливает события прошлого и с ужасом осознает, какова цена ее успеха. Так ли хороша ее новая волшебная жизнь, какой она кажется на первый взгляд?
- Режиссёр
Наталья
Углицких
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АРАктёр
Александр
Рагулин
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- Актриса
Диана
Енакаева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Алексей
Гришин
- АГАктриса
Анна
Галинова
- АГАктриса
Анна
Гвоздь
- ПРАктриса
Полина
Рашкина
- АКАктриса
Ангелина
Кузнецова
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- ГССценарист
Гуля
Сапаргалиева
- ЕПСценарист
Екатерина
Перфилова
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ДБПродюсер
Дана
Бельчич
- ЭППродюсер
Эльвира
Потапенко
- ЛРПродюсер
Лидия
Рахимова
- ГБОператор
Григорий
Булкот
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский