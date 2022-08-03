Пять лет спустя (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Пять лет спустя. Сезон 1. Серия 2
Пять лет спустя
1-й сезон
2-я серия

Мелодрама16+

О сериале

Архитектор Лиза просыпается утром в больнице и узнает, что сейчас 2018 год. Последнее, что она помнит, – это себя, 35-летнюю неудачницу, в далеком 2013-м. В то время она уже работала в архитектурном бюро обычным помощником проектировщика. Была матерью-одиночкой с маленькой зарплатой. После пробуждения все вокруг утверждают, что сейчас она успешная бизнес-леди. У нее есть все, о чем она когда-то мечтала: любимый мужчина, своя фирма, роскошный дом. Неужели за одну ночь прошло пять лет? Это не мистика и не розыгрыш. Постепенно она восстанавливает события прошлого и с ужасом осознает, какова цена ее успеха. Так ли хороша ее новая волшебная жизнь, какой она кажется на первый взгляд?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

