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Приключения Электроника
1-й сезон

Приключения Электроника (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

1979, Приключения Электроника. Сезон 1 3 серии
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ученый создает гениального робота. Это мальчик, который способен решать математические задачи, пишет самые лучшие сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает свои обязанности на электронного двойника...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Криминал, Для самых маленьких

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Электроника»