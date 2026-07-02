Биография

Василий Скромный — советский актер. Родился в Одессе 26 августа 1964 года. Окончил театральную школу при Одесской киностудии. Но впоследствии отказался от актерской карьеры и получил профессию моряка в Одесском мореходном училище. Много лет проработал боцманом на международных судах. Василий Скромный, будучи учеником школы, случайно попал на пробы и был выбран на роль Макара в мини-сериал «Приключения электроника». Картина была очень популярна в СССР и принесла известность всему актерскому составу. В 1980 году актера пригласили на роль в военном фильме «Школа» режиссера Михаила Ильенко. В 1981 году Снялся в драме «Я — Хортица». Следующей работой стали съемки в киноленте «Третье измерение», рассказывающей об экипаже советской подводной лодки. В 1983 году появился в фильме «Комбаты».