Приключения Электроника
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Приключения Электроника

Приключения Электроника (сериал, 1979) смотреть онлайн

1979, Приключения Электроника 1 сезон
Фантастика0+

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Сюжет

Ученый создает гениального робота. Это мальчик, который способен решать математические задачи, пишет самые лучшие сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает свои обязанности на электронного двойника...

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Фантастика

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Электроника»

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