Биография

Владимир Торсуев — советский и российский актер. Родился в Москве 22 апреля 1966 года. Будучи школьником, состоял в пионерской организации. Учился в полиграфическом институте, служил в армии под Солнечногорском. Работал администратором на студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ», вел собственный бизнес. Выступал вместе с братом в группе «Гараж Сыроежкина», объездил с гастролями всю страну. Впервые на экране Владимир Торсуев появился в 1979 году в культовом мини-сериале для молодежи «Приключения Электроника». Сегодня фильмография артиста насчитывает более 20 ролей, среди которых работы в картинах «Незнайка с нашего двора», «Русские братья», «Громозека», «Отдел», «А у нас во дворе…», «Женский детектив».