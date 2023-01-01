Биография

Юрий Торсуев — российский актер. Родился в Москве 22 апреля 1966 года. В юности не планировал становиться актером, но в подростковые годы вместе с братом-близнецом прошел обор на главную роль в картине «Приключения Электроника». После окончания школы поступил в полиграфический институт, но так и не окончил его. Служил в армии, пробовал себя в различных профессиях. Работал на киностудии Никиты Михалкова. Сегодня Юрий Торсуев регулярно появляется на экране, в его фильмографии есть проекты «Незнайка с нашего двора», «Отдел», «Громозека», «Пятницкий», «А у нас во дворе…», «Черная весна». В 2023 году появился в образе отца обвиняемого в сериале «Фишер».