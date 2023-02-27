Право на любовь (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Лена – молодая, красивая бизнес-леди, главный редактор модного журнала. Десять лет назад любимый мужчина, художник Арсений, бросил ее ради автогонщицы Ники. И с тех пор Лена, стиснув зубы, строит карьеру, мучает стервозным характером подчиненных и надеется на то, что Арсений к ней вернется. Подруга тщетно уговаривает Лену обратить внимание на других мужчин, ведь ее ожидание явно затянулось: в жизни Арсения женщины меняют друг друга, а Лена остается другом. Когда кажется, что выхода уже нет, в жизни героини происходит странный поворот: она узнает, что разлучница Ника погибла. У нее осталась маленькая дочка – ребенок ни о чем не подозревающего Арсения. Лена проникается сочувствием к девочке и, понимая, что ребенок в новой семье Арсения будет лишним, решает удочерить дочь любимого мужчины.
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Александр
Волков
- Актёр
Алексей
Комашко
- АВАктриса
Анжелика
Вольская
- Актриса
Юлия
Галкина
- ЕТАктриса
Евгения
Туркова
- ТААктриса
Татьяна
Аугшкап
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ЕСАктриса
Екатерина
Соломатина
- НЕАктриса
Надежда
Евтехова
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- ИБОператор
Илья
Бойко
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов