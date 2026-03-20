WinkСериалыПомоги себе сама1-й сезон
Помоги себе сама (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
9.22026, Помоги себе сама. Сезон 1 8 серий
Мелодрама16+
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 2
- 16+50 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 3
- 16+50 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 4
- 16+48 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 7
- 16+47 мин
Помоги себе сама
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Отсидев срок за аварию, которая поставила крест на карьере знаменитого спортсмена Алексея Иртеньева, Полина выходит на свободу. Но возвращение к прежней жизни уже невозможно: выясняется, что муж Пётр тайно оформил развод, а дочь Катю воспитывает свекровь, решительно настроенная против Полины. Оказавшись на улице без средств к существованию, Полина уезжает в Москву и устраивается в частную клинику, где встречает Илью — успешного пластического хирурга. Она пытается начать жизнь с чистого листа, но неожиданно сталкивается с Алексеем, проходящим в Москве реабилитацию. Не узнав Полину, он влюбляется в неё, не подозревая, что именно она разрушила его жизнь…