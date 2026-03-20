Отсидев срок за аварию, которая поставила крест на карьере знаменитого спортсмена Алексея Иртеньева, Полина выходит на свободу. Но возвращение к прежней жизни уже невозможно: выясняется, что муж Пётр тайно оформил развод, а дочь Катю воспитывает свекровь, решительно настроенная против Полины. Оказавшись на улице без средств к существованию, Полина уезжает в Москву и устраивается в частную клинику, где встречает Илью — успешного пластического хирурга. Она пытается начать жизнь с чистого листа, но неожиданно сталкивается с Алексеем, проходящим в Москве реабилитацию. Не узнав Полину, он влюбляется в неё, не подозревая, что именно она разрушила его жизнь…

