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Сериалы
Помоги себе сама
Актёры и съёмочная группа сериала «Помоги себе сама»

Актёры и съёмочная группа сериала «Помоги себе сама»

Режиссёры

Илья Семёнов

Илья Семёнов

Режиссёр

Актёры

Родион Галюченко

Родион Галюченко

Актёр
Михаил Зубарев

Михаил Зубарев

Актёр
Ирина Шеянова

Ирина Шеянова

Актриса
Артем Григорьев

Артем Григорьев

Актёр

Сценаристы

Анна Ванд

Анна Ванд

Сценарист

Продюсеры

Ольга Манеева

Ольга Манеева

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Владимир Кислицын

Владимир Кислицын

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Художники

Владислав Травинский

Владислав Травинский

Художник