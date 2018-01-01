Петербург. Любовь. До востребования (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Молодая учительница из глубинки Светлана, приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором, который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным «днем счастья», но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным врачом скорой помощи, Березкиным. Влюблённый в свой родной город и увлекающийся историей, он превращает их совместные путешествия по Питеру в увлекательные экскурсии. Постепенно между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Александр
Устюгов
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- СНАктёр
Станислав
Николаев-Никольский
- АСАктриса
Антонина
Степакова
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актриса
Эра
Зиганшина
- АКСценарист
Аркадий
Красильщиков
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- МСХудожник
Максим
Суздалов
- Оператор
Глеб
Климов