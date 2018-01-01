Петербург. Любовь. До востребования (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Молодая учительница из глубинки Светлана, приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором, который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным «днем счастья», но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным врачом скорой помощи, Березкиным. Влюблённый в свой родной город и увлекающийся историей, он превращает их совместные путешествия по Питеру в увлекательные экскурсии. Постепенно между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство.



