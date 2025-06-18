Петербург. Любовь. До востребования. Сезон 1. Серия 2
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Петербург. Любовь. До востребования (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.42018, Петербург. Любовь. До востребования. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+

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О сериале

Молодая учительница из глубинки Светлана, приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором, который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным «днем счастья», но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным врачом скорой помощи, Березкиным. Влюблённый в свой родной город и увлекающийся историей, он превращает их совместные путешествия по Питеру в увлекательные экскурсии. Постепенно между молодыми людьми вспыхивает искреннее чувство.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

5.5 КиноПоиск