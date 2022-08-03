WinkСериалыПаук (2017)Сезон 1
Паук (2017) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.02017, Сезон 1 52 серии
Детектив16+
Сезоны и серии
О сериале
Глеб живет стерильной жизнью в герметичном мире. Он дышит воздухом без микробов и допускает только дистиллированные отношения - без эмпатии, привязанности и прочей «грязи». Он смотрит на мир через окно - окно браузера. Впрочем, это его работа: Глеб - гениальный хакер, который борется с преступностью. Его ник - Паук. Он раскрывает самые сложные дела - те, за которые полиция даже не возьмется из-за давления, профнепригодности, коррупции или просто лени. Паук может «взломать» или подобрать пароль к чему угодно. Кроме собственной жизни.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- КФРежиссёр
Константин
Фролов
- МЖРежиссёр
Михаил
Жерневский
- Актёр
Валерий
Панков
- НСАктриса
Нелла
Стрекаловская
- АВАктёр
Алексей
Вакулов
- ВКАктёр
Владимир
Колосов
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актёр
Александр
Борисов
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- АЛАктёр
Александр
Левин
- НКАктриса
Наталия
Колоскова
- РААктёр
Роман
Акимов
- МШСценарист
Мария
Шурыгина
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ЛМПродюсер
Лев
Макаров
- ЕДПродюсер
Евгений
Дьячков
- Продюсер
Юрий
Шубаев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- ДМОператор
Денис
Макаров
- ДШОператор
Денис
Швецов
- АШОператор
Александр
Шабатаев