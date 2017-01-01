Паук (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Глеб живет стерильной жизнью в герметичном мире. Он дышит воздухом без микробов и допускает только дистиллированные отношения - без эмпатии, привязанности и прочей «грязи». Он смотрит на мир через окно - окно браузера. Впрочем, это его работа: Глеб - гениальный хакер, который борется с преступностью. Его ник - Паук. Он раскрывает самые сложные дела - те, за которые полиция даже не возьмется из-за давления, профнепригодности, коррупции или просто лени. Паук может «взломать» или подобрать пароль к чему угодно. Кроме собственной жизни.



