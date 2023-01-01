WinkСериалыОтцовский инстинкт1-й сезон
Отцовский инстинкт (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Отцовский инстинкт. Сезон 1 2 серии
Драмы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются. Андрей Перевалов живет предсказуемо: он работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном доме Ольга Михайлова проводит сложнейшую операцию и спасает малыша, но мать, к сожалению, не выживает. При этом все думают, что погибли оба родителя, так как водителя принимают за мужа Веры.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Антон
Азаров
- ИСАктриса
Ирина
Савицкова
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ЕКАктриса
Елена
Кондулайнен
- ЛСАктриса
Леся
Самаева
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- Актриса
Нина
Антонова
- ИРАктёр
Игорь
Рубашкин
- МЗАктёр
Маркиян
Захарченко
- НАСценарист
Наталья
Аверина
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- МПХудожница
Мария
Пшеничникова
- ЕГХудожница
Елена
Гарманенко
- АГХудожник
Алексей
Глазов
- АКМонтажёр
Александр
Кокизюк
- Оператор
Михаил
Марков
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский