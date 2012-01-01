Отцовский инстинкт (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются. Андрей Перевалов живет предсказуемо: он работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном доме Ольга Михайлова проводит сложнейшую операцию и спасает малыша, но мать, к сожалению, не выживает. При этом все думают, что погибли оба родителя, так как водителя принимают за мужа Веры.



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