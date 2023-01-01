Отражение радуги. Сезон 1
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Отражение радуги
1-й сезон

Отражение радуги (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.72019, Отражение радуги. Сезон 1 12 серий
Детективы, Триллеры18+
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1-й сезон

Сюжет

Расследуется серия загадочных убийств. Убийца совершает свои преступления на конечных станциях разных веток метро, оставляя за собой непременный атрибут - цветную ленту. Убийств совершено 7 - по одному на каждый цвет радуги. Убийца и называет себя так - Радуга. И только эксперту по криминальной психологии Полине Ореховой удается понять, что убийца на самом деле не один - их несколько. Но все они лишь исполнители воли искусного манипулятора, который, зная их слабости и темные стороны, умело кукловодит своими подопечными. Когда же сам он выбывает из игры, случайно оказавшись не в том месте не в то время, маску Радуги надевает его любимая женщина, для которой целью жизни становится довести его дело до конца.

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