Отражение радуги (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 6
- 18+52 мин
Отражение �радуги
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 9
- 18+52 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 11
- 18+51 мин
Отражение радуги
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Расследуется серия загадочных убийств. Убийца совершает свои преступления на конечных станциях разных веток метро, оставляя за собой непременный атрибут - цветную ленту. Убийств совершено 7 - по одному на каждый цвет радуги. Убийца и называет себя так - Радуга. И только эксперту по криминальной психологии Полине Ореховой удается понять, что убийца на самом деле не один - их несколько. Но все они лишь исполнители воли искусного манипулятора, который, зная их слабости и темные стороны, умело кукловодит своими подопечными. Когда же сам он выбывает из игры, случайно оказавшись не в том месте не в то время, маску Радуги надевает его любимая женщина, для которой целью жизни становится довести его дело до конца.
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