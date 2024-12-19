Отражение радуги. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Отражение радуги
1-й сезон
5-я серия

Отражение радуги (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.72019, Отражение радуги. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Триллер18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Расследуется серия загадочных убийств. Убийца совершает свои преступления на конечных станциях разных веток метро, оставляя за собой непременный атрибут - цветную ленту. Убийств совершено 7 - по одному на каждый цвет радуги. Убийца и называет себя так - Радуга. И только эксперту по криминальной психологии Полине Ореховой удается понять, что убийца на самом деле не один - их несколько. Но все они лишь исполнители воли искусного манипулятора, который, зная их слабости и темные стороны, умело кукловодит своими подопечными. Когда же сам он выбывает из игры, случайно оказавшись не в том месте не в то время, маску Радуги надевает его любимая женщина, для которой целью жизни становится довести его дело до конца.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Отражение радуги»