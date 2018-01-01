Wink
Отчаянные домохозяйки HD
7-й сезон

Отчаянные домохозяйки HD (сериал, 2010) сезон 7 смотреть онлайн

2010, Desperate Housewives 7 HD 23 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки HD»