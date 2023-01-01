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Отчаянные домохозяйки HD

Отчаянные домохозяйки HD (сериал, 2004) смотреть онлайн

2004, Desperate Housewives HD 8 сезонов
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки HD»

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