Биография

Бренда Стронг — американская актриса, продюсер и режиссер. Родилась в Брайтвуде 25 марта 1960 года. В Аризоне окончила университет. Высокий рост и модельная внешность способствовали победе в конкурсах красоты и сделал ее заметной фигурой в шоу-бизнесе. Бренда Стронг дебютировала на телевидении в сериале «Сент-Элсвер», где сыграла эпизодическую роль. Снималась в телесериалах, включая «Даллас», «Твин Пикс», «Веселая компания» и «Тайны отца Даулинга». В девяностых годах часто появлялась в популярных шоу «Хроники молодого Индианы Джонса», «Мерфи Браун», «Скорая помощь». Сыграла в сериале «Нас пятеро», фильме «Сайнфелд». В начале двухтысячных годов играла в телесериалах и фильмах, таких как «Ночь спорта», «Седьмое небо» и «Любовь вдовца», «Элли Макбил», «Девочки Гилмор» и «Части тела». Сыграла в фильмах «Готова на все», «Колдовство», «На самом дне океана», «Звездный десант» и «Звездный десант 2». Особую известность получила с ролью в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Этот проект принес ей международную славу, номинацию на премию «Эмми», а также победы на премии Гильдии киноактеров США. После завершения «Отчаянных домохозяек» продолжила свою карьеру, играя в сериалах «Скандал», «Супергерл», «13 причин почему». Всего в ее фильмографии более сотни ролей. Также пропагандирует йогу и основала школу йоги в Лос-Анджелесе.