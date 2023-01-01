Биография

Николетт Шеридан — британская актриса, сценарист и продюсер. Награждена премией «Дайджеста мыльных опер» и премией Гильдии киноактеров США. Родилась в Уортинге 21 ноября 1963 года. Мама Николетт тоже была актрисой. Девочка получила хорошее образование, танцевала и много читала. Когда ей было 10 лет, семья Николетт переехала в Лос-Анджелес. В США Шеридан стала работать моделью. Эффектная блондинка, она часто появлялась в глянцевых журналах. А затем она попала на телевидение: Николетт начала играть в сериалах и телефильмах. Карьера в большом кино у Шеридан стартовала в 1996 году. Продолжая работать на съемочных площадках как актриса, Николетт попробовала силы в продюсировании и написании сценариев. Актерская фильмография Николетт Шеридан насчитывает 50 картин. Известны ее работы в сериалах «Тихая пристань», «Уилл и Грейс», «Фирменный рецепт», «Отчаянные домохозяйки», «Династия» и фильмах «Абсолютно точно», «Детективы Агаты Кристи: Загадка мертвеца», «Лаки / Шансы», «Безумные подмостки», «Неистребимый шпион». Также актриса озвучила персонажей мультфильмов «Легенда о Тарзане», «Тарзан и Джейн», «Пес — каратист», «Ноев ковчег: Новое начало».