Отчаянные домохозяйки (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

Размеренный уклад американского пригорода нарушает самоубийство образцовой жены. Четыре ее подруги пытаются докопаться до причины трагедии, маневрируя между домашними заботами и попытками скрыть собственные тайны. «Отчаянные домохозяйки» — сериал нулевых с Евой Лонгорией, Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман и Марсией Кросс о женской дружбе, получивший статус культового.



За фасадом благополучия городка Фэйрвью на самом деле скрыты личные истории четырех подруг, полные разочарований, обмана и скандальных секретов. Мечтательная Сьюзан — мать-одиночка, которая вечно попадает в неловкие ситуации. Карьеристка Линетт оставила работу в крупной фирме и теперь кое-как справляется с оравой детей, пока муж пропадает в командировках. Избалованная Габи, в прошлом модель, вышла замуж за богатого, но ищет любовь в объятиях молодого садовника. И только у властной Бри все идеально — не считая готовых взбунтоваться против нее детей и мужа, который вот-вот подаст на развод. Среди подруг была еще одна — Мэри Эллис — но она покончила жизнь самоубийством в один из самых обыкновенных дней… Почему? Это и предстоит выяснить отчаянным домохозяйкам, пока погибшая с небес саркастически комментирует их жизнь.



Удастся ли героиням распутать клубок проблем и разгадать тайну смерти подруги? На какие поступки способны женщины на грани нервного срыва? Расскажет сериальное драмеди «Отчаянные домохозяйки». Сезоны шоу выходили с 2004 – 2012 гг. и собрали в целом около пятидесяти наград.

