Отчаянные домохозяйки (сериал, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Размеренный уклад американского пригорода нарушает самоубийство образцовой жены. Четыре ее подруги пытаются докопаться до причины трагедии, маневрируя между домашними заботами и попытками скрыть собственные тайны. «Отчаянные домохозяйки» — сериал нулевых с Евой Лонгорией, Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман и Марсией Кросс о женской дружбе, получивший статус культового.
За фасадом благополучия городка Фэйрвью на самом деле скрыты личные истории четырех подруг, полные разочарований, обмана и скандальных секретов. Мечтательная Сьюзан — мать-одиночка, которая вечно попадает в неловкие ситуации. Карьеристка Линетт оставила работу в крупной фирме и теперь кое-как справляется с оравой детей, пока муж пропадает в командировках. Избалованная Габи, в прошлом модель, вышла замуж за богатого, но ищет любовь в объятиях молодого садовника. И только у властной Бри все идеально — не считая готовых взбунтоваться против нее детей и мужа, который вот-вот подаст на развод. Среди подруг была еще одна — Мэри Эллис — но она покончила жизнь самоубийством в один из самых обыкновенных дней… Почему? Это и предстоит выяснить отчаянным домохозяйкам, пока погибшая с небес саркастически комментирует их жизнь.
Удастся ли героиням распутать клубок проблем и разгадать тайну смерти подруги? На какие поступки способны женщины на грани нервного срыва? Расскажет сериальное драмеди «Отчаянные домохозяйки». Сезоны шоу выходили с 2004 – 2012 гг. и собрали в целом около пятидесяти наград.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- ЛШРежиссёр
Ларри
Шоу
- АСРежиссёр
Арлин
Санфорд
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- ФХАктриса
Фелисити
Хаффман
- МКАктриса
Марсия
Кросс
- Актриса
Ева
Лонгория
- Актриса
Николетт
Шеридан
- БСАктриса
Бренда
Стронг
- ДДАктёр
Джеймс
Дентон
- ДСАктёр
Даг
Сэвант
- РЧАктёр
Рикардо
Чавира
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- БДСценарист
Боб
Дэйли
- МБСценарист
Мэтт
Берри
- МЧПродюсер
Марк
Черри
- СХПродюсер
Стефани
Хэйген
- ЧСПродюсер
Чарльз
Скурас III
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НПАктриса дубляжа
Наталья
Панина
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ТАХудожник
Томас
А. Уолш
- ККМонтажёр
Карен
Кастанеда
- ЛПОператор
Лоуелл
Петерсон
- ДДОператор
Дэвид
Дж. Миллер
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски
- СБКомпозитор
Стив
Бартек
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд