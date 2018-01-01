WinkСериалыОставленные1-й сезон
Оставленные (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
2014, The Leftovers 1 10 серий
Фэнтези, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Они исчезли с лица земли - внезапно, необъяснимо и бесследно. В маленьком городке Мейплтон не досчитались ста местных жителей. Люди в панике и требуют, чтобы власти приняли срочные меры. Шеф городской полиции пытается навести порядок в мире, который уже никогда не будет прежним.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Мими
Ледер
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- Режиссёр
Кит
Гордон
- КЗРежиссёр
Крэйг
Зобел
- Актёр
Джастин
Теру
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Лив
Тайлер
- КЗАктёр
Крис
Зилка
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актриса
Кэрри
Кун
- Актриса
Эмили
Мид
- АУАктриса
Аманда
Уоррен
- Актриса
Энн
Дауд
- Сценарист
Ник
Кьюз
- Сценарист
Патрик
Соммервиль
- СОПродюсер
Сара
Обри
- Продюсер
Питер
Берг
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- Художница
Кристи
Зиа
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ХВМонтажёр
Хенк
Ван Эген
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- МГОператор
Майкл
Грейди
- ДГОператор
Джон
Грилло
- РХОператор
Роберт
Хэмпфри
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер